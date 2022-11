WTA Finals, Elise Mertens en demi-finales : "Un bon travail d'équipe"

Elise Mertens était satisfaite, samedi soir à Fort Worth, aux États-Unis, de s'être qualifiée pour les demi-finales des WTA Finals en double. Dans le tout dernier match des phases de poule, la Limbourgeoise, 26 ans, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova, têtes de série n°4, ont battu 7-6 (7/5), 6-2 la paire formée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos, têtes de série n°2.

"Nous avons disputé un match assez solide contre deux excellentes joueuses de double, qui ont connu une belle année", a confié la native de Louvain. "Le premier set était très accroché, nous avons eu des occasions (NdlR: des balles de set à 5-4 et 6-5) que nous ne sommes pas parvenues à saisir et qui leur ont permis de revenir, mais nous sommes restées très calmes dans le tie-break. Il était très important de passer de bonnes premières balles et je pense que ce gain du premier set a un peu cassé le ressort chez elles. Nous avons réalisé le break d'entrée au deuxième set et continué à jouer de manière agressive pour leur maintenir la tête sous l'eau. Ce fut un bon travail d'équipe !", a-t-elle souri.

Avec trois victoires, Elise Mertens et Veronika Kudermetova remportent par la même occasion leur groupe Pam Shriver, devant l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko. Elles éviteront du coup les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série n°1, et tenantes du titre en demi-finale la nuit de dimanche à lundi.

"Je pense que nous sommes une paire qui nous complétons bien", a-t-elle poursuivi. "Veronika sert très bien et possède d'excellentes frappes du fond du court. Pour ma part, j'essaie de faire la différence au filet. Nous avons été très constantes depuis le début de la semaine, sans commettre trop de fautes directes. Et nous avons vraiment joué en équipe, ce qui est très important."

Pour une place en finale, Elise Mertens et Veronika Kudermetova retrouveront l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs, têtes de série n°8. Il s'agira de la deuxième demi-finale consécutive en quatre participations pour la n°1 belge, qui avait atteint la finale l'an dernier aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.

"Demi joue évidemment très bien au filet. Elle a d'excellents réflexes et de très bonnes volées", a encore expliqué la n°1 belge. "Ce sont deux véritables joueuses de double, qui aiment venir vers l'avant. Desirae est gauchère, un paramètre qu'il faudra également prendre en compte. C'est une paire bien rodée, mais c'est aussi notre cas. Je vais essayer de faire parler mon toucher de balle pour leur rendre la vie la plus dure possible. Ce ne sera pas un match facile, mais nous jouons bien depuis le début du tournoi et devons avoir confiance en nos qualités", a-t-elle conclu.