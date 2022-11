Aryna Sabalenka surprend la N.1 mondiale Iga Swiatek et défiera Caroline Garcia en finale

La Bélarusse de 24 ans, qui se laisse parfois submerger par le stress dans les grands matchs, a fait déjouer les pronostics dimanche au coeur de la Dickies Arena, en s'imposant sans trembler 6-2, 2-6, 6-1 après 2h07 de match et en réalisant notamment 12 aces. La puissance de frappe de l'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens a fini par faire rompre la Polonaise de 21 ans qui semblait elle n'avoir plus d'essence dans son réservoir, au bout d'une saison de rêve, marquée par huit titres dont deux Grand Chelems (Roland-Garros et l'US Open), une série folle de 37 matchs gagnés d'affilée au printemps, le tout traduisant une domination écrasante sur le circuit, depuis le départ à la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty. Sabalenka tentera d'ajouter un 11e titre à son palmarès, le premier en 2022, à l'occasion de sa 18e finale et la troisième cette année après Rosmalen et Stuutgart. Garcia, qui n'était que 74e au classement WTA à la fin de l'année dernière, espère aussi décrocher le plus beau titre de sa carrière qui serait lui aussi le 11e mais déjà le 4e en 2022 après Cincinnati, Varsovie et Bad Homburg.