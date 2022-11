Classement ATP : Holger Rune rentre dans le top 10, Stefanos Tsitsipas monte sur le podium, Goffin est 53e

Le Danois effectue à 19 ans son entrée dans le top 10, au 10e rang en gagnant huit places. Il n'occupait que le 103e rang le 1er janvier. Demi-finaliste à Bercy, Stefanos Tsitsipas remonte sur le podium à la 3e place. Il suit les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal qui ont conservé les première et deuxième positions. Son gain de deux places permet au Grec d'égaler son meilleur classement obtenu en août 2021 et qu'il avait quitté en septembre de la même année.

Avec désormais une place au 6e rang (+2), le Canadien Felix Auger-Aliassime, lui aussi demi-finaliste malheureux dans la capitale française, décroche le meilleur classement de sa carrière à 22 ans.

Deux autres joueurs ont progressé de deux échelons parmi les dix premiers à l'ATP: le Russe Andrey Rublev (7e) et l'Américain Taylor Fritz (9e).

Au rayon des perdants de la semaine, pointons l'Allemand Alexander Zverev, qui quitte le top 10 et se retrouve 12e (-6), le Russe Daniil Medvedev 5e (-2) et le Serbe Novak Djokovic battu en finale à Paris 8e (-1).

David Goffin a gagné une place et figure en 53e position, malgré son élimination au premier tout des qualifications du Masters 1000 de Paris. Zizou Bergs (138e, -1) et Kimmer Coppejans (191e, +3) sont beaucoup plus loin dans ce classement.

Le Néerlandais Wesley Koolhof, vainqueur du double à Paris, devient à 33 ans le nouveau numéro 1 mondial. Nos meilleurs représentants Sander Gillé (61e, -1) et Joran Vliegen (63e, -2) sont en léger récul.