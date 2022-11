Johan Van Herck : "On verra dans quel état Elise arrive"

Qualifiée pour la finale du double au Masters, la Limbourgeoise ne rejoindra l’équipe belge que mardi soir après un long voyage et un décalage horaire de six heures à digérer.

Alors que l’équipe nationale belge est présente depuis vendredi dernier à Glasgow pour préparer la phase finale de la Billie Jean King Cup, qui commence ce mercredi contre la Slovaquie pour les troupes de Johan Van Herck avant d’enchaîner jeudi contre l’Australie, Elise Mertens n’est toujours pas présente sur place. Et cela pour une bonne raison puisque la Limbourgeoise va disputer durant la nuit de lundi à mardi la finale du double dames au Masters de fin de saison qui se dispute à Fort Worth au Texas.

Une situation complètement loufoque qui avait déjà poussé la numéro un mondiale, Iga Swiatek, à ne pas participer à la nouvelle mouture de la Fed Cup, tout en critiquant ouvertement ce calendrier : "Je suis déçue que les dirigeants du tennis ne soient pas arrivés à un accord sur quelque chose d’aussi basique que le calendrier des tournois, en nous donnant seulement un jour pour voyager à travers le globe et changer de fuseau horaire. Cette situation n’est pas saine pour notre santé et pourrait causer des blessures. Je vais parler à la WTA et à l’ITF afin de changer quelque chose."

Après sa finale, Elise Mertens devra sauter dans un avion, voyager pendant douze heures vers Glasgow et digérer un décalage horaire de six heures. Pas vraiment une préparation idéale pour le match d’ouverture qui se déroulera mercredi à 11 heures. Johan Van Herck n’a pas encore décidé si Elise Mertens sera alignée contre la Slovaquie : "Voilà une situation que je ne contrôle pas, a expliqué le capitaine de nos équipes nationales ce lundi. On va voir dans quel état va arriver Elise mardi soir. J’ai confiance en son staff et Elise est une fille très professionnelle. On verra si elle sera prête à jouer et on trouvera de toute façon une solution. Son absence dans la préparation n’est pas un désavantage pour le groupe. Les filles présentes travaillent bien et elles ont toutes un même objectif : être au top pour jouer mercredi ou jeudi, en simple ou en double. Pour en revenir à Elise, arriver mardi soir n’est pas l’idéal. Et il ne faut pas oublier que la compétition ne se joue pas que mercredi contre la Slovaquie, il faut voir un peu plus loin. En conclusion, je peux dire que cette situation est compliquée."