Bonaventure, après sa défaite en BJK Cup : "J’ai tout donné mais mon tennis n’était pas au niveau habituel"

Installée en conférence de presse, avec le match de Maryna Zanevska en direct sur son GSM, Ysaline Bonaventure ne s’est pas cachée au moment d’aborder sa défaite face à la Slovaque Viktoria Kuzmova (6-2, 7-5). La première de la Belgique dans ce match inaugural de la Billie Jean King Cup.

"Je n’ai pas proposé mon meilleur tennis, et ce n’était pas mon meilleur match", a-t-elle commenté. "J’ai essayé de rester positive durant toute la rencontre, mais c’était un jour sans."

La pression peut-être ? "Je ne sais pas, peut-être un peu de décompression après avoir intégré le Top 100 qui était mon grand objectif (NdlR : elle est 96e depuis la semaine dernière). J’ai eu énormément d’émotions à gérer ces derniers temps et c’était vraiment la première rencontre où je me rendais compte que j’y étais réellement et que j’avais ma place."

"Elise est la leader de l’équipe"

La Belge est également revenue sur la présence d’Elise Mertens, arrivée en toute fin de soirée ce mardi à Glasgow. "Je savais depuis hier que j’allais jouer en simple. On a eu une discussion avec elle et toute l’équipe, on savait qu’on devait chacune être prête. C’est clair que ce n’est pas idéal que notre meilleure joueuse arrive aussi tardivement mais elle est sur son petit nuage, malgré la fatigue."

De quoi permettre à la Belgique de ne pas se louper dans cette phase finale de la compétition ?