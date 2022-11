Le calendrier élaboré par la WTA et l’ITF ne tient pas du tout la route. Elise Mertens peut en témoigner. Victorieuse du Masters en double dans la nuit de lundi à mardi au Texas (USA), notre compatriote n’aura pas eu le temps de savourer son titre remporté avec la Russe Veronika Kudermetova (6-2, 4-6, 11-9) contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. À peine deux heures après son sacre, la Limbourgeoise devait courir en direction de l’aéroport pour rentrer le plus rapidement possible en Europe afin d’aider la Belgique lors de la Billie Jean King Cup à Glasgow, dès ce mercredi, avec une confrontation contre la Slovaquie (NdlR : qui a perdu son match contre l’Australie ce mardi) programmée à 11 heures du matin. Après des escales à Madrid et Londres, Mertens devait arriver à 23h en Écosse. Dans de telles conditions, après un voyage de plus de douze heures et un décalage horaire à digérer, l’aligner ce mercredi représenterait peut-être un risque. Avant de connaître son état physique après un tel périple, Elise Mertens donnait son avis sur la question : "On verra. Nous avons de toute manière beaucoup de bonnes joueuses qui peuvent briller en Billie Jean King Cup avec Ysaline Bonaventure, Maryna Zanevska et Alison Van Uytvanck. Et puis, c’est un sport d’équipe. J’espère que je pourrai encore être présente sur le terrain mercredi, éventuellement en double, mais c’est Johan Van Herck, notre capitaine, qui décidera. Et on verra ce qu’il dit."

La folle journée d'Elise Mertens. ©D.R.

Lors de son long voyage de retour en Europe, la numéro un belge aura eu le temps de repenser à son sacre : "J’ai peine à croire que nous avons gagné. C’était 7-2 pour elles dans le super tie-break ? Je ne me rappelle même pas les points. Nous sommes très bien entrées dans la partie. Elles n’avaient pas voix au chapitre dans le premier set. Ensuite, elles ont commencé à se ressaisir, elles servaient beaucoup mieux dès le début du deuxième. On sentait que le match était en train de tourner (NdlR : Mertens et Kudermetova ont mené 4-3 avec break avant de perdre le set 6-4). Je suis très fière de notre retour dans le super tie-break. C’est la preuve qu’il faut toujours y croire. Nous avons été très régulières dans ce tournoi. Toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées."

L’an dernier, Mertens s’était inclinée en finale, avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei contre ce même duo Krejcikova-Siniakova, victorieux de l’Open d’Australie, de Wimbledon et de l’US Open cette saison.