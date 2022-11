Maryna Zanevska: "Une défaite qui me fait mal, car elle impacte toute l'équipe"

"Ce ne fut clairement pas mon meilleur match" a confié la Stavelotaine. "Je ne me suis jamais vraiment bien sentie sur le court et je pense que cela s'est vu. J'avais évidemment envie de bien faire et de prouver que le capitaine avait effectué un bon choix en me sélectionnant, mais peut-être qu'il y a eu une décompression après avoir atteint le Top 100. C'est dommage, car c'était une des premières rencontres où je considérais que j'avais ma place dans l'équipe. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de me battre, de rester positive, mais cela n'a pas suffi aujourd'hui."

Dans la foulée, Maryna Zanevska (WTA 81) s'est également inclinée dans le duel contre Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100).

"Il y a eu beaucoup de moments clés dans ce match qui auraient pu faire tourner l'issue dans un sens comme dans l'autre", a-t-elle expliqué. "J'ai toujours cru que je pourrais revenir à l'instar de ce que j'avais montré dans le premier set. J'ai eu un peu de malchance également, mais cela fait partie du jeu. Simplement, c'est une défaite qui me fait mal, car elle impacte toute l'équipe. Je ne sais d'ailleurs pas en toute honnêteté ce qui a fait la différence, car je me sentais bien sur le court et je me suis battue jusqu'au bout pour trouver des solutions. Cela dit, demain est un autre jour et nous aurons encore une chance."