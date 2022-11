Billie Jean King Cup : Van Uytvanck s’incline 2-0, la Belgique ne peut plus perdre un set pour espérer se qualifier…

Après une défaite 2-1 ce mercredi, le pire scénario s’est produit ce jeudi. Alison Van Uytvanck s’est inclinée deux sets à rien dans la première rencontre des Belges. Il n’y a plus qu’à brûler un cierge…

C’est certainement ce qui pouvait arriver de pire ce jeudi, à l’Emirates Arena de Glasgow.

Sans compétition officielle dans les jambes depuis le 2 septembre dernier, et son élimination au deuxième tour de l’US Open qui l’avait poussée à mettre un terme à sa saison pour soigner son dos, Alison Van Uytvanck (WTA 54) s’est inclinée sèchement face à l’Australienne Storm Sanders (WTA 237) sur un double 6-2.

Les choses sont désormais claires (ou presque)… La Belgique ne peut plus perdre un seul set lors de ses deux prochaines rencontres. Elise Mertens en simple, puis Kirsten Flipkens et la même Elise Mertens en double doivent s’imposer 2-0 à chaque fois ! Si elles y parviennent, l’Australie et la Belgique seront à égalité au nombre de sets gagnés. Il faudra alors sortir la calculette pour compter le nombre de jeux gagnés par les deux nations durant la compétition.

Dans tous les autres scénarios, l’Australie se qualifiera automatiquement pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup.