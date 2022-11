Accueil Sports Tennis Novak Djokovic: "Mon meilleur match ? Contre Roger en 2012" Au Masters, Novak Djokovic voudra décrocher un record qui se refuse à lui depuis 2016. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



Novak Djokovic espère décrocher à Turin un sixième sacre au Masters de fin de saison. (AFP) ©AFP or licensors

Voilà un record qui lui semblait promis mais qui se refuse à lui depuis 2016. En 2015, quand Novak Djokovic a remporté le Masters pour la cinquième fois, la quatrième fois consécutive, le Serbe revenait à la hauteur, dans ce classement particulier, de Pete Sampras et Ivan Lendl. Il ne lui restait qu’une petite marche à escalader pour rejoindre l’unique sextuple lauréat de l’épreuve, Roger Federer. Mais en six ans, les positions sont restées figées et l’ancien numéro un mondial a calé dans la quête d’un nouveau record. En 2016 et 2018, il est battu par Andy Murray et Alexander Zverev en finale, en 2019, il ne sort pas de son groupe et lors des deux dernières éditions (2020 et 2021), son parcours...