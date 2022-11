Accueil Sports Tennis Boris Becker, le prof de philosophie, libéré pour les fêtes ? L’Allemand, condamné en Angleterre à deux ans et demi de prison en avril, pourrait profiter d’un programme d’expulsion. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



En prison depuis avril 2022, Boris Becker pourrait rentrer chez lui avant les fêtes de fin d'année. (BELGA) ©imago images/Hasenkopf

Le 16 novembre 1992, il y aura 30 ans mercredi, Boris Becker remportait face à l’Américain Jim Courier le deuxième des trois Masters inscrits à son palmarès, quatre ans après celui décroché contre Ivan Lendl et trois ans avant celui arraché face à Michael Chang. Trois décennies plus tard, le quotidien de l’Allemand de 54 ans est bien loin d’une vie dorée. Condamné à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale en avril dernier, après avoir caché plus de 2,5 millions d’euros pour éviter de payer des dettes, l’ancien numéro un mondial est actuellement...