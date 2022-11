Elise Mertens explique les raisons de la fin de sa collaboration avec Philippe Dehaes

Victorieuse des Masters en double avec la Russe Veronika Kudermetova, Elise Mertens, souffrante de l'épaule, a ensuite renoncé dans son match en simple de la Billie Jean King Cup la semaine dernière. "Une surcharge, avec le repos, cela va se résorber", a-t-elle rassuré.

La Limbourgeoise (WTA 29), 26 ans, 5e mondiale en double, profite d'une semaine de vacances avant de reprendre le collier pour préparer la saison prochaine.

Philippe Dehaes l'avait accompagnée depuis Wimbledon, mais l'annonce de la fin de leur collaboration a été officialisée dimanche. "Cela arrive dans la vie, parfois cela correspond bien, parfois moins. Ici, cela n'a pas marché, je vais essayer de trouver une autre solution. Sur le plan tennis, techniquement, je suis quelqu'un qui veut travailler fort dans les détails et lui un peu moins. C'est une charmante personne, il n'y a aucun problème là-dessus, aucune dispute. Mais avec un coach on travaille presque 7 jours sur 7 et c'est quelqu'un que l'on voit même plus que sa famille en principe, il faut donc que ça colle".

C'est le 4e coach d'Elise Mertens cette année. "Je ne sais pas si je suis quelqu'un de difficile", a ajouté la Hasseltoise, née à Louvain. "Je suis en tous cas très exigeante au niveau tennis, mais je pense que toutes les sportives et sportifs de haut niveau sont comme ça."

Elise Mertens a expliqué qu'elle allait continuer à s'entraîner pour l'instant à la Wilson Tennis Academy à Hasselt avec Alexander Kneepkens "qui fait toujours partie de mon équipe", avec aussi Niels Cleeren et des sparring-partners disponibles à l'Académie au rang desquels on peut compter Gilles Arnaud Bailly.