Visas pour le dernier carré et pour… Melbourne

L’année de son 35e anniversaire aurait dû être celle où Novak Djokovic prenait la main sur certains records, dont celui du plus grand nombre de titres en Grand Chelem. Mais son refus de se faire vacciner l’a privé d’une participation à l’Open d’Australie et à l’US Open. Rafael Nadal l’a battu à Roland-Garros. Djokovic a limité la casse en marchant sur Wimbledon. Malgré son sacre à Londres, sa moisson reste faible, car il n’a gagné qu’un Masters 1000 (Rome) et deux tournois modestes (Astana et Tel Aviv). Dans ce contexte, sa semaine turinoise était sa dernière chance de sauver les meubles.

Le Serbe, versé dans le groupe de la mort, est apparu comme déchaîné lors de ses deux premiers matchs. Il a d’abord écœuré Stefanos Tsitsipas en plaçant 33 points gagnants contre à peine 12 fautes directes. Mercredi, lors du match au sommet, vu qu’Andrey Rublev avait surpris Daniil Medvedev, le Serbe a remis le monde du tennis à son heure en corrigeant le 7e joueur mondial (6-4, 6-1). La tradition est respectée. Nole est à nouveau en pleine possession de son jeu lors du Masters. En 15 participations, il s’est qualifié à 11 reprises pour les demi-finales. Ne cherchez plus ; le maître, c’est lui. Néanmoins, il court toujours derrière le plus beau record au Masters : un sixième sacre.

La performance est à sa portée, si on en juge par son niveau de jeu de mercredi après-midi. Son service est hyper performant. Il affiche d’ailleurs une réussite de 94 % de points gagnés sur sa première balle. Dans l’échange, le Djoker a pris un malin plaisir à faire déjouer Rublev.

En quête d’un 10e titre à l’Australian Open

Le plaisir a guidé sa journée, car il n’a pas reçu qu’un visa pour les demi-finales en Italie ; il a également appris qu’il serait admis sur le sol australien en janvier. Quelle délivrance pour celui qui n’a plus trop de temps à perdre dans la course aux titres en Grand Chelem !

“J’étais très heureux de recevoir la nouvelle, mardi. C’est un soulagement”, a-t-il raconté. “C’est un excellent cadeau en vue de la nouvelle année. Cela a été une année difficile après ce qu’il s’est passé là-bas, pour moi et mes proches. J’ai hâte d’aller en Australie pour disputer ce tournoi qui a été, historiquement, mon Grand Chelem le plus réussi. J’ai certains de mes meilleurs souvenirs sur ce terrain. J’espère pouvoir en créer des nouveaux.”

Il pourra également mettre de l’ordre dans son programme et donc adapter sa préparation. “Avoir une vision claire maintenant, savoir ce que je vais faire à l’intersaison, que je vais débuter la saison en Australie, ça aussi, bien sûr, ça m’enlève une certaine pression.”

Reste à savoir quel sera l’accueil réservé au Serbe à son arrivée sur le sol de Melbourne. Malgré ses neuf titres à Melbourne Park, Nole a sérieusement écorné son image en tentant un bras de fer avec les autorités australiennes, alors que le peuple était soumis à un confinement très sévère. La clémence dont il a bénéficié risque d’en laisser plus d’un en colère. Pour rappel, l’Australie n’impose plus à ses visiteurs une preuve de vaccination. Mais, en 2022, Djoko avait écopé d’une interdiction d’entrer sur le territoire de trois ans. Le changement de gouvernement (conservateur à centre-gauche) lui a été favorable.