Carlos Alcaraz : "Mon nom est inscrit à côté de légendes du tennis"

L’élimination de Rafael Nadal et la défaite de Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic au Masters de Turin ont assuré à Carlos Alcaraz de terminer, à 19 ans, l’année 2022 à la première place mondiale. Absent des ATP Finals à cause d’une blessure aux muscles abdominaux, l’Espagnol a effectué, mercredi soir, le voyage jusqu’en Italie pour recevoir son trophée. C’est avec un large sourire sur le visage que le dernier vainqueur de l’US Open a commenté sa performance.

"Terminer la saison numéro un mondial, cela signifie beaucoup de choses pour moi. Appartenir à l’histoire du tennis avec à côté de moi des légendes de notre sport me procure un sentiment incroyable. Bien évidemment je suis un peu déçu de ne pas pouvoir jouer le Masters. Je voulais vraiment me produire à Turin. Je me suis blessé au mauvais moment mais je dois l’accepter. Cela arrive dans la vie d’un joueur. Mais en même temps quand je vois l’accueil reçu et ce trophée, je suis heureux. C’est une consécration incroyable. C’est le résultat de tout un travail acharné qui porte ses fruits. Pour moi, c’est incroyable de soulever ce trophée."

Sur la touche actuellement à cause d’une déchirure du muscle oblique interne de sa paroi abdominale gauche, Carlos Alcaraz est pleinement concentré son son travail de revalidation avec comme objectif d’être en pleine possession de ses moyens le plus rapidement possible pour préparer sereinement la saison 2023.

"Après ma blessure, il était important de ne pas rester inactif, donc j’ai continué à réaliser des exercices qui ne pouvaient pas aggraver mon état de santé. Ensuite j’ai profité de quelques jours de congé pour décompresser après une saison mouvementée et très riche. Je travaille maintenant pour retrouver au plus vite une bonne santé physique. J’ai vu lors de la dernière semaine une belle évolution au niveau de ma blessure. Si cela continue dans ce sens, je vais être prêt et à 100 % pour la nouvelle saison."

Entre-temps, le numéro un mondial passe un peu de temps devant sa télévision pour suivre le Masters : "J’ai regardé quelques matchs, pas tous. J’aime suivre des rencontres d’un haut niveau et je ne suis pas déçu avec le spectacle offert à Turin."