Billie Jean King Cup: la Belgique conserve sa 14e place chez les dames, la Suisse, 2e, grimpe de trois places

Eliminée en phase de groupe de la phase finale de la Billie Jean King Cup qui s'est achevée dimanche dernier, la Belgique avait concédé deux défaites, 2-1 contre la Slovaquie et 3-0 contre l'Australie, finaliste.

Les Australiennes occupent toujours la place de numéro 1 et voient la Suisse, victorieuse en finale, grimper de trois positions pour figurer au 2e rang. L'Espagne, 3e et la République Tchèque, 4e, conservent leur rang. C'est la France qui fait la mauvaise affaire avec un recul de trois places et est désormais 5e.

Les Belges de Johan Van Herck devront passer par un barrage en avril prochain pour tenter de conserver leur place dans le groupe mondial. Il faudra pour ce faire battre le Canada, toujours 6e au classement mondial, chez lui les 14 et 15 avril.

Les Canadiennes sont actuellement trois dans le top 100 à la WTA avec Leylah Fernandez, 40e, Bianca Andreescu, 45e, et Rebecca Marino, 64. Gabriela Dabrowski occupe elle la 7e place mondiale en double.

- Classement au 16 novembre (classement précédent entre parenthèses au 19 avril):

1. (1) Australie 1142,71 points

2. (5). Suisse 1041,81

3. (3) Espagne 929,62

4. (4) République Tchèque 922,62

5. (2). France 910,6

6. (6) Canada 815,09

7. (7) Etats-Unis 793,09

8. (8) Slovaquie 779,23

9. (10) Allemagne 777,52

10. (9) Kazakhstan 739,75

...

14. Belgique 657,32