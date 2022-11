Tennis: Elise Mertens et Veronika Kudermetova nominées pour le titre du double de l'année

L'association des joueuses professionnelles de tennis décerne traditionnellement ses trophées à l'issue de l'année: joueuse, double, meilleure progression, meilleure nouvelle venue, meilleur retour sur le circuit, ainsi que meilleur coach.

Pour ce qui est du double, Elise Mertens, 27 ans, 5e mondiale et Veronika Kudermetova, 25 ans, numéro 2 mondiale en double, ont remporté le Masters, les WTA Finals au début du mois à Forth Worth. Le duo a aussi été demi-finaliste à l'Open d'Australie et victorieux à Dubaï permettant aux deux joueuses de remporter 11 de leurs premiers matches de l'année 2022.

Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, lauréates de l'Open d'Australie, à Wimbledon et de l'US Open et finalistes du Masters, les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos, ainsi que l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko sont les quatre autres paires nominées.

Veronika Kudermetova fait partie aussi des six nominées dans la catégorie des joueuses ayant le plus progressé cette année.