Carlos Alcaraz se tourne vers 2023: "Être n°1 mondial ne me pèse pas"

Dans son programme initial, Carlos Alcaraz aurait dû être à Malaga cette semaine avec l'équipe nationale espagnole pour jouer la Coupe Davis. Mais sa longue saison ponctuée par une blessure aux muscles abdominaux a changé les plans du n°1 mondial qui profite de quelques jours de congé du côté de Tenerife : "Pour reprendre des forces avant de lancer la préparation à la saison 2023."

Son nouveau statut ne semble pas perturber le citoyen d'El Palmar : "Être numéro un mondial, cela ne me pèse pas, je le prends comme quelque chose de normal ou du moins j'essaie de le faire. Je ne dois jamais oublier que, quoi qu'il arrive à l'avenir, je dois profiter du tennis et jouer à ma façon."

Le récent vainqueur de l’US Open évite aussi de tomber dans le jeu des comparaisons avec son illustre prédécesseur, Rafael Nadal.

"Cela ne sert à rien du tout. Si je réalise la moitié de la carrière de Rafa, je pourrai être heureux."

Blessé aux abdominaux lors du Masters 1000 de Paris, les médecins ont prescrit à l’Espagnol six semaines de repos. Il est donc encore trop tôt pour reprendre les entraînements physiques.

"J'y vais doucement, avec de la patience, mais aussi avec l'envie de pouvoir reprendre un entraînement normal. Il me reste encore quelques semaines", a expliqué l'intéressé lors d'une conférence de presse réalisée sur son lieu de villégiature. "Je sais que la saison 2023 sera difficile et donc je me prépare déjà mentalement. Comme numéro un mondial, je vais arriver sur les tournois avec l'étiquette de favori. Il faudra répondre présent."