Coupe Davis: Marin Cilic a gâché la fête espagnole

Spécialiste tennis, hockey et padel

Malaga avait prévu de faire la fête à ses héros lors du sprint final de la Coupe Davis. Le dernier rendez-vous majeur du tennis pouvait sonner comme l’apothéose idéale d’une saison exceptionnelle pour le tennis espagnol. Sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz est devenu le n°1 mondial en remportant au passage l’US Open. Rafael Nadal a fait mieux que résister en ajoutant deux nouveaux titres du Grand-Chelem à sa collection.

Mais, le capitaine Sergi Bruguera avait des raisons d’être déçu. Pour ce quart de finale face à la Croatie, il était privé de ses deux héros. Nadal avait annoncé depuis le début de l’année qu’il ne serait pas là à Malaga. Alcaraz, quant à lui, soigne une blessure aux abdos.

En plus, le Croate Marin Cilic a joué avec les nerfs des spectateurs espagnols. Il a attendu les deux derniers points du tie-break décisif pour piquer un sprint après plus de 3 h 10 de match et passer Carreno Busta. Sur la première balle de match, il a sorti ses coups marteaux pour pousser l’Espagnol à la faute. Après le succès de Coric, c’est Cilic qui a scellé l’élimination des Espagnols.

À 400 kilomètres de là, Carlos Alcaraz, en vacances à Murcie, a convié la presse de son pays pour parler de tout et surtout de… Rafael Nadal.

"Me comparer à Rafa, ça n'a pas de sens. Peu importe que je sois numéro 1 mondial, tout ce qu'il a fait dans sa carrière compte beaucoup plus. J'espère pouvoir l'égaler ou le surpasser dans nos face-à-face, et réaliser dans ma carrière au moins la moitié de ce qu'il a fait", a expliqué avec calme Carlos Alcaraz.

Au fil des mois, ce champion de la précocité a découvert la pression inhérente à son nouveau statut. "Non, la pression ne me pèse pas. J'essaie de la prendre normalement et de ne jamais oublier que, quoi qu'il arrive à l'avenir, je dois profiter du tennis."

En 2022, il est passé de la 32e place à la première. Cette ascension fulgurante a pour conséquence qu'il devra gérer l'année de la confirmation. "La saison prochaine va être difficile, car je vais la commencer en tant que favori et il va y avoir beaucoup de pression sur moi. Mais j'essaie de garder le bon côté et que tout ça ne me monte pas à la tête."

Thibaut Vinel