Gilles Arnaud Bailly numéro 1 mondial junior : une première belge depuis Kimmer Coppejans en 2012

Numéro 1 mondial chez les juniors ! Quoi de plus beau que pareille récompense pour venir clôturer une saison 2022 déjà riche en événements exceptionnels pour Gilles Arnaud Bailly ?

Imaginez. En juin dernier, alors âgé de 16 ans et 20e mondial junior, le natif de Bilzen s’inclinait en finale du tournoi de Roland-Garros en deux sets face au Français Gabriel Debru. Le début d’une belle aventure qui allait l’emmener du côté de Londres, début juillet, pour découvrir les courts en gazon de Wimbledon pour la toute première fois. Devenu numéro 9 mondial, Gilles Arnaud Bailly y atteindra les huitièmes de finale, toujours chez les juniors bien sûr.

Mais le jeune joueur n’est pas rassasié. Trois semaines plus tard, il devient champion d’Europe des moins de 18 ans, en individuel, et vice-champion d’Europe par équipes, à Klosters (Suisse).

Ce n’est pas tout. En septembre, le sociétaire du Tennis Club de Visé prend l’avion pour New York. Cette fois, il s’ouvre les portes de la finale de l’US Open. Malheureusement, le scénario parisien se répète et Gilles Arnaud Bailly, quelques jours avant son dix-septième anniversaire, est défait en trois manches par l’Espagnol Martin Landaluce.

Et après ? Après, ce n’est pas tout… Quelques jours après son périple américain, le Limbourgeois rejoint la sélection belge de Coupe Davis à Hambourg où, aux côtés d’Alexander Blockx (17 ans), il va vivre une semaine aux côtés des joueurs de l’équipe nationale. Non pas pour jouer mais pour y engranger de l’expérience et découvrir les coulisses du monde professionnel. Un circuit professionnel qui s’est d’ailleurs ouvert à lui par le biais d’une invitation au tournoi ATP 250 d’Anvers.

En octobre dernier, Gilles Arnaud Bailly a en effet disputé le premier tour de l’European Open où il s’est incliné en trois sets face à David Goffin, son modèle.

Âgé de seulement dix-sept ans, il ne compte toutefois pas brûler les étapes et a déjà déclaré vouloir disputer un maximum de tournois à 15 000 et 25 000 dollars la saison prochaine. Ce sera donc avec un tout nouveau statut de numéro 1 mondial chez les juniors. Une place qu’il a chipée au Paraguayen Daniel Vallejo pour 2,5 petits points !

C’est la première fois depuis 2012 et Kimmer Coppejans qu’un Belge se tient sur la plus haute marche du podium chez les jeunes.

Chez les filles, notons que la Brabançonne Sofia Costoulas reste numéro 2 mondiale.