Australian Open 2023 : avec quels Belges ?

Ce lundi 5 décembre, nous sommes très exactement à six semaines du début de l’Australian Open (16 au 29 janvier), le premier Grand Chelem de la saison 2023. Les classements mondiaux parus en ce début de semaine vont servir de base pour les admissions dans le premier Majeur de l’année avec un système assez simple. Enfin, plus ou moins ! Dans le tableau principal de l’AO, tout comme dans les autres Grands Chelems, 128 places sont prévues. Huit iront à des invités et seize pour les qualifiés qui sortiront (trois tours) du tableau préliminaire (9 au 13 janvier). Ce qui veut dire qu’il reste 104 tickets directs pour le tableau principal. Mais être classé dans les 104 meilleurs joueurs au monde ne sera pas spécialement suffisant pour entrer dans le tableau principal. En effet, des joueurs blessés et inactifs pendant une certaine période (au moins six mois) peuvent utiliser un classement protégé pour participer à une série de tournoi, dont les Grands Chelems. On peut, par exemple, imaginer que des garçons comme Stan Wawrinka (ATP 149), Lloyd Harris (ATP 239) ou Kyle Edmund (ATP 583) l’utiliseront s’ils sont aptes à jouer. Se trouver dans le top 100 garantit néanmoins à 99 % des cas une présence directe dans le tableau principal.