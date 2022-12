Le tennis pleure une légende: Nick Bollettieri est décédé à 91 ans

L'Américain a fait sa renommée en entraînant des monstres sacrés comme Andre Agassi, Jim Courier, Boris Becker, Monica Seles et Mary Pierce. Plus récemment, Venus et Serena Williams ont également fait appel à ses services. Tout comme Maria Sharapova et Martina Hingis. Côté Belge, Xavier Malisse était également un membre de la Nick Bollettieri Tennis Academy.

En 1978, il avait créé son académie en Floride et avait révolutionné le monde du tennis en formant bon nombre de joueurs de haut niveau.