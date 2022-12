Opposé à Adrian Mannarino, David Goffin entame par une victoire à l’Open de Caen

Le Liégeois a livré une prestation aboutie, mêlant intensité et agressivité. Il semblait bien plus à l’aise que son adversaire sur le court, ce dernier jugeant avoir été mis dans les difficultés sur une surface rapide qui lui convenait peu.

“Comparé à l’an passé, où je revenais de blessure, c’est une victoire donc c’est déjà mieux, souriait le numéro un belge au terme de la partie. J’ai pu me préparer normalement cette fois, donc espérons que ça continue. J’ai effectué une bonne préparation physique, maintenant il y aura de plus en plus de tennis d’ici l’Australie. Je suis dès lors content de pouvoir déjà rejouer ce mardi.”

Ce sera en demi-finale face à l’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 21). “C’est un joueur difficile à manœuvrer. Il commet très peu de fautes et il faudra y aller au physique. J’ai justement travaillé ma condition pendant ces dernières semaines donc on verra si ma préparation paye.”