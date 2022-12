Leur collaboration avait débuté très tôt dans la carrière du Majorquin, en 2005. Cette année-là, il remportait son premier tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros.

Après dix-sept années de bons et loyaux services, Francis Roig a émis le souhait de relever un nouveau défi professionnel. Rafa l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ce vendredi.

”Francis a été une personne importante dans ma carrière et je lui suis très reconnaissant pour toutes ces années de travail et d’amitié. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, j’étais enfant et avec mon oncle Toni, nous avons commencé sur le circuit, détaille le joueur de 35 ans. Francis est un grand entraîneur qui connaît très bien le tennis et m’a beaucoup aidé à aller de mieux en mieux. Je n’ai que des mots de gratitude et je lui souhaite tout le bonheur du monde dans son nouveau projet.”