Goffin à l'approche de la United Cup : "Deux matches contre deux grands joueurs. C'est parfait pour entamer l'année"

"J'adore jouer pour mon pays", a-t-il confié mercredi en conférence de presse à Perth, où la Belgique s'alignera dans le Groupe A. "C'est une énergie complètement différente. On joue pour ses coéquipiers, pour son pays. C'est une atmosphère qui me plaît. C'est vrai que j'ai toujours bien joué dans les épreuves par équipe et j'espère que ce sera une nouvelle fois le cas pour un autre capitaine (Kirsten Flipkens, ndlr). J'ai déjà joué sous différents capitaines et j'espère que je pourrai lui montrer du beau tennis."

Au-delà des résultats, qu'il espère évidemment positifs pour lui et la Belgique, David Goffin considère surtout que cette nouvelle compétition par équipes est idéale pour entamer la saison 2023.

"C'est la préparation parfaite", a-t-il poursuivi. "J'aurai deux matches contre deux grands joueurs au minimum, et plus si affinités, mais avoir cette opportunité la première semaine de l'année de disputer de bons matches, en étant déjà en Australie, est idéal pour adapter son corps et son tennis pour le tournoi suivant et pour l'Open d'Australie. En outre, on pourra jouer en simple et en double également. Bref, c'est parfait pour entamer l'année."