Kristof Vliegen est le nouveau coach de Tallon Griekspoor

”Entre 2012 et 2016, j’ai tenu un restaurant et une boîte de nuit, expliqua il y a quelques semaines notre compatriote. Après ma carrière, j’ai quitté le monde du tennis car j’étais dégoûté du sport à cause des blessures. Elles ont mis un terme à mon parcours. Avec le restaurant et le bar, j’ai pas mal vécu la nuit. Je suis revenu au tennis un peu par hasard. Je jouais encore des interclubs aux Pays-Bas et je suis tombé sur un jeune talent de 17 ans, Tallon Griekspoor, avec qui je suis finalement resté quatre ou cinq ans comme entraîneur. J’ai vu en lui un beau potentiel.”

La nouvelle collaboration entre les deux hommes débutera dans les faits après l’Australian Open. “Entre la demande faite par Tallon et les aménagements que je devais mettre en place au niveau professionnel mais aussi au niveau familial pour répondre favorablement, cela a pris un peu de temps. Si Tallon est malheureusement éliminé assez vite en Australie, on pourrait commencer notre travail ensemble lors du Challenger de Louvain-la-Neuve qui se dispute la deuxième semaine du Grand Chelem australien”, expliqua notre compatriote, ancien 30e mondial, au lendemain du passage au nouvel an.