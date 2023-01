"Pour un premier match, je ne peux pas me plaindre", a confié le Serbe, cité par l'ATP. "J'ai très bien joué. Je pense que les six premiers jeux étaient très disputés. Je ne l'avais jamais affronté. Il contre bien, il ne commet pas trop d'erreurs. Il a un service compliqué. Mais une fois que j'ai fait ce break à 3-2 dans le premier set, je pense que j'ai accéléré et joué un très bon tennis le reste du match."

Djokovic affrontera un autre Français, Quentin Halys (ATP 64), en huitièmes de finale. Halys s'est imposé 6-3, 6-4 face à l'Australien Jordan Thompson (ATP 84).

Lundi, Djokovic avait été éliminé en double, aux côtés du Canadien Vasek Pospisil, pour son premier match sur le sol australien depuis son expulsion du pays l'année passée en raison de sa non-vaccination contre le covid-19 au terme d'un feuilleton judiciaire.