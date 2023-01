Nouveau coach et nouvelle partenaire pour Elise Mertens

En un peu plus d’un an, Elise Mertens a connu trois entraîneurs : Robbe Ceyssens, Simon Goffin et enfin Philippe Dehaes avec qui elle a mis un terme à leur collaboration en novembre dernier. ” Sur le plan du tennis, techniquement, je suis quelqu’un qui veut travailler fort dans les détails et lui un peu moins. C’est une charmante personne, il n’y a aucun problème là-dessus, aucune dispute. Mais avec un coach on travaille presque sept jours sur sept et c’est quelqu’un que l’on voit même plus que sa famille en principe, il faut donc que cela colle. Je ne sais pas si je suis quelqu’un de difficile. Je suis très exigeante, mais je pense que toutes les sportives et sportifs de haut niveau sont comme cela.”