United Cup: Flipkens et Geerts battus en double mixte, la Belgique perd 4-1 contre la Grèce

Kirsten Flipkens et Michael Geerts se sont inclinés 6-3, 6-2 face à Maria Sakkari et Stefanos Tsitsipas dans le double mixte, dernier match du duel entre la Belgique et la Grèce en United Cup, le nouveau tournoi de tennis par équipes nationales mixtes, mardi, à Perth (Australie).