BW Open: sept joueurs du top 100 au Blocry

La liste des joueurs inscrits pour la première édition du BW Open de Louvain-la-Neuve, qui se déroulera au Blocry du 23 au 29 janvier, est connue. On y retrouve actuellement sept joueurs du top 100 qui seront tous dans le tableau principal… de l’Australian Open (16 janvier au 29 janvier). Ce qui veut dire que tous les joueurs annoncés ne seront pas spécialement présents dans le Brabant wallon. Celui qui réaliserait une grande performance à Melbourne en rejoignant la deuxième semaine du premier Grand Chelem de la saison fera l’impasse sur la première édition de l’épreuve lancée par Vincent Stavaux et Christophe Dister. Mais ces derniers auront toujours la possibilité via un ou deux invitations de ferrer un gros poisson classé entre 11 et 50 qui aurait rapidement chuté Down Under. En attendant de connaître la liste définitive des participants voici déjà le C.V. des sept joueurs du top 100 attendus et espérés.