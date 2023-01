Roger Federer préfère ne pas venir à Melbourne

Mais Roger Federer aurait refusé cette invitation car il préfère, pour le moment, profiter de sa retraite, actée en septembre dernier, en restant loin des tournois du circuit officiel. Malgré ce refus, Tennis Australia espère bien que le Bâlois soit présent au premier Majeur de l’année en 2024. Ce qui coïnciderait avec le 20e anniversaire de son premier succès sur la Rod Laver Arena. Tout au long de sa magnifique carrière, le joueur du Big3 s’est imposé à six reprises à Melbourne (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 et 2018). Retraitée depuis mars dernier, Ashleigh Barty, lauréate de l’édition 2022, sera, elle, bien présente et recevra de multiples hommages.