Un début en douceur avant un deuxième trimestre crucial pour David Goffin

Loin des préjugés positifs ou négatifs que chaque personne peut avoir par rapport à David Goffin, il y a une vérité implacable qui est la même pour tous les joueurs du circuit professionnel : celle des chiffres. Et quand on s’attarde sur cette dernière, il ressort que le Liégeois, malgré un titre à Marrakech et un quart de finale à Wimbledon (pour du beurre mathématiquement), a réalisé en 2022 une saison moyenne par rapport à ce qu’il a déjà montré dans sa carrière. Avec au final une 53e place mondiale. Voilà pour le passé qui implique pour le futur, et 2023 en particulier, que le numéro un belge aura moins de points à défendre (870) par rapport aux années précédentes pour conserver son ranking. Ce qui...

