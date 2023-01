ATP Pune: Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent en finale

Gillé, 31 ans, et Vliegen, 29 ans, tenteront de décrocher leur sixième titre sur le circuit ATP. Les deux Belges s'étaient imposés à Zhuhai, Gstaad et Bastad en 2019, à Nur-Sultan en 2020 et à Singapour l'an passé. Ils comptent aussi deux défaites en finale, à Kitzbühel en 2019 et à Munich l'an passé. Vliegen a aussi disputé une finale en double mixte à Roland-Garros, l'an passé, aux côtés de la Norvégienne Ulrikke Eikeri.

En finale, Gillé et Vliegen rencontreront soit les Britanniques Julian Cash et Henry Patten, soit les Indiens et N.Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan.