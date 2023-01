"Quand j'étais à mon meilleur niveau en pré-saison, je me suis blessé à cause d'un mouvement fortuit et contre nature à l'entraînement. Cette fois, c'est le muscle semi-membraneux de ma jambe droite", a expliqué l'Espagnol sur ses réseaux sociaux, "j'avais travaillé si dur pour atteindre mon meilleur niveau pour l'Australie mais malheureusement je ne pourrai pas jouer ni à Kooyong ni l'Open d'Australie. C'est dur, mais je dois être optimiste, récupérer et regarder vers l'avant. Rendez-vous en 2024."

L'Open d'Australie débute le lundi 16 janvier et s'achèvera deux semaines plus tard le 29 janvier.