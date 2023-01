Désormais classée à la 1003e place à la WTA, Venus Williams avait reçu une invitation des organisateurs qui n'ont pas oublié qu'elle a remporté le double dames à Melbourne en 2001, 2003, 2009 et 2010 en compagnie de sa soeur Serena, et joué la finale du simple en 2003 et 2017. Elle compte aussi un titre en double mixte en 1998 avec Justin Gimelstob.

Venus Williams disputait à Auckland ses premiers matchs depuis sa défaite au premier tour du dernier US Open.Elle a battu sa compatriote Katie Volynets (WTA 113), fêtant son premier succès depuis juin 2021, avant de s'incliner face à la Chinoise Zhu Lin (WTA 84) au 2e tour.

