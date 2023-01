United Cup : la finale de la première édition opposera dimanche les États-Unis à l'Italie

Taylor Fritz a d'abord battu Hubert Hurkacz 7-6 (7/5), 7-6(7/5) dans le match entre les N.1 masculins ce qui assurait la qualification du team USA.

Madison Keys a ensuite disposé 6-4, 6-2 de Magda Linette avant que le double mixte Taylmor Fritz/Jessica Pegula ne domine 6-7 (5/7), 6-4, 10-6 au super tiebreak Lukasz Kubot et Alicja Rosolska.

Vendredi, Pegula avait battu sèchement la N.1 mondiale Iga Swiatek 6-2 et 6-2 et Frances Tiafoe avait écarté Kacper Zuk 6-3, 6-3.

En soirée, l'Italie a pris le meilleur sur la Grèce 4 victoires à 1.

La formation transalpine menait 2-0 après les matchs de vendredi après les succès de Martina Trevisans aux dépens de Maria Sakkari 6-3, 6-7 (4/7), 7-5 et de Lorenzo Musetti au détriment de Stefanos Sakellaridis 6-1, 6-1.

Samedi, Stefanso Tsitsipas a redonné espoir aux Hellènes en émergeant 4-6, 7-6 (7/2) et 6-4 face à Matteo Berrttini, mais le dernier simple dames entre Lucia Bronzetti et Valentini Grammatikopoulou a qualifié l'Italie grâce à la victoire 6-2, 6-3 de Bronzetti. L'ultime rencontre le double mixte a été joué pour l'honneur. La paire italienne Camilla Rosatello/Andrea Vavassori a pris le meilleur sur Valentini Grammatikopoulou et Petros Tsitsipas 6-3, 4-6 et 10/5.