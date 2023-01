Au premier tour de la compétition, Elise Mertens (WTA 27) a été sortie par Maryna Zanevska (WTA 87), issue des qualifications, sur un double 6-4.

La numéro un belge, touchée à l’épaule droite, a dû faire appel au kiné une première fois en milieu de deuxième manche puis une seconde. Elle a tenu jusqu’au bout mais sa compatriote et adversaire du jour était plus forte ce mardi. Plus juste aussi.

"C’est un très bon départ, j’ai réalisé un solide match et je suis contente de ma performance”, a commenté la joueuse de 29 ans. Au deuxième tour, Maryna Zanevska sera opposée à l’Américaine Sofia Kenin (WTA 280), titulaire d’une invitation.

Quant à la Limbourgeoise, espérons que ses pépins physiques ne soient pas trop graves. Ce n’est pas la première fois d’ailleurs qu’Elise Mertens est diminuée par son épaule droite. En 2021, à pareille époque, elle s’était retirée du tournoi d’Abu Dhabi. On ignore, pour l’heure, si l’origine du mal est similaire.

Les deux Belges ne s’étaient rencontrées qu’à une seule reprise jusqu’à présent. Dans une rencontre qui remonte à janvier 2017. À l’époque, en au dernier tour des qualifications pour le tournoi de Saint-Pétersbourg, Elise Mertens s’était imposée deux sets à un (6-2, 2-6, 6-4).