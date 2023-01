Ainsi, le joueur de 36 ans est devenu le propriétaire d’une écurie des E1 Series. Il s’agit du tout premier championnat du monde de bateaux de vitesse 100 % électriques.

L’occasion de jouer un rôle dans la révolution électrique actuelle mais aussi de soutenir le programme Blue Action développé par E1. Ce dernier été conçu pour créer un impact positif sur les communautés locales grâce à des projets visant à restaurer les écosystèmes marins le long des fronts de mer de la ville.

Au total, dix équipes feront partie de cette nouvelle aventure. Les pilotes se disputeront la victoire finale lors de huit courses, réparties dans les plus beaux coins du monde.

”Je suis vraiment ravi de m’impliquer dans un projet comme E1 qui valorise la durabilité et aura un impact positif sur la société dans son ensemble, en particulier dans les communautés côtières. J’aime aussi le fait qu’E1 ait une mission claire et s’engage à préserver les écosystèmes marins. En tant qu’athlète professionnel, je reconnais à quel point les gains marginaux ont un impact positif sur la performance. Voir ce même esprit de compétition et cette même approche appliqués à E1 pour optimiser les performances et l’efficacité de la mobilité maritime durable est une bonne nouvelle pour nos océans”, a déclaré le Majorquin dans le communiqué de l’organisation.

¡VAMOS! Welcome to E1, @rafaelnadal 🤝⚡



22 Grand Slam titles.

A sporting icon.



Now Rafa has officially joined the electric revolution with his own E1 team 🌊#E1Series | #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/IfwVqiTDe7 — E1 Series (@E1Series) January 10, 2023

D’autres personnalités font partie de l’aventure. Sergio Perez, pilote de Formule 1 pour Red Bull, aura lui aussi sa propre écurie.

”C’est une nouvelle incroyable qu’un nom comme Rafael Nadal rejoigne le Championnat du Monde UIM E1. Il n’est pas seulement l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, c’est aussi une icône sportive qui a transcendé son sport. En parlant avec Nadal, j’ai immédiatement compris à quel point la durabilité est importante pour lui et sa passion pour l’océan. La mission d’E1 est d’accélérer la mobilité propre et de restaurer les écosystèmes marins, ce qui, je le sais, est très important pour Nadal et son équipe”, commente Alejandro Agag, cofondateur et président d’E1.