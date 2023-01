WTA Hobart : Mertens reste positive : "Il s'agit d'un problème musculaire, mais rien de grave"

La N.1 belge s'est également confiée sur son problème à l'épaule droite, qui l'a poussée à faire appel au kiné dans le deuxième set.

"C'est une gêne que je traîne depuis une semaine ou deux et j'essaie de faire des exercices spécifiques pour la traiter le mieux possible", a-t-elle expliqué. "Il s'agit d'un problème d'ordre musculaire. Il y a de l'inflammation, mais rien de très inquiétant, je pense. Je n'ai dès lors pas pu me préparer comme je l'aurais souhaité, et je crois que cela s'est vu sur le court ce soir, mais j'ai tâché de faire de mon mieux. Cela allait d'ailleurs un peu mieux en réalité, mais ce n'est pas évidemment pas quelque chose qui se résout du jour au lendemain J'aurais voulu que cela se passe autrement, mais il me reste une semaine pour me préparer pour l'Open d'Australie. J'aime bien ce tournoi et j'espère que l'épaule tiendra."

Zanevska : "Je savais que si je me montrais conquérante, j'aurais de bonnes chances"

Maryna Zanevska (WTA 84) était contente, mardi soir en Tasmanie, d'avoir réussi à remporter le duel belgo-belge qui l'opposait à Elise Mertens (WTA 27), tête de série N.2 au premier tour du tournoi WTA sur dur de Hobart. Sur le Centre Court, en premier match de la "night session", la native d'Odessa, 29 ans, a battu la Limbourgeoise, 27 ans, sur un double 6-4 après 1h54 de jeu.

"Je suis très satisfaite de ma prestation", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je pense avoir pratiqué un bon tennis et affiché une belle force mentale dans les moments importants. C'était un peu particulier de jouer contre Elise, car nous nous connaissons plutôt bien. Cela rend dès lors les choses parfois délicates. Mais je suis montée sur le court sans la moindre pression, car je n'avais rien à perdre. Alors que j'imagine que pour elle, les attentes devaient être différentes, vu qu'elle a déjà remporté deux titres ici et qu'elle était tête de série N.2. Je savais dès lors que si je me montrais conquérante, j'aurais de bonnes chances de gagner. Et j'ai bien respecté cette ligne de conduite, même lorsqu'elle s'est accrochée en fin de match. Je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus."

Il s'agit déjà de la troisième victoire d'affilée dans ce tournoi de Hobart pour Maryna Zanevska, qui avait dû franchir les qualifications pour mériter sa place dans le tableau final. La Belge d'origine ukrainienne retrouvera ce mercredi au deuxième tour l'Américaine Sofia Kenin (WTA 143), 24 ans, lauréate de l'Australian Open en 2020.

"Je sais qui elle est, qu'elle a remporté un tournoi du Grand Chelem, mais je ne connais pas grand-chose de son jeu", a-t-elle poursuivi. "Je vais dès lors tâcher d'analyser tout cela à tête reposée avec mon coach. Je m'attends de toute manière à une grande bagarre, mais je suis dans le rythme avec ces trois matchs. Je considère une nouvelle fois que je n'aurai rien à perdre. Et si je perds, ce ne sera pas la fin du monde. Il y a bien pire actuellement", a-t-elle conclu.