Bonaventure est arrivée en Australie après avoir atteint les demi-finales d'un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière la semaine passée à Auckland.

Ysaline Bonaventure affrontera en 8es de finale l'Américaine Lauren Davis (WTA 84), qui a battu 6-2, 6-2 sa compatriote Sloane Stephens (WTA 36/N.4).

Flipkens et Zimmermann également qualifiées

Kirsten Flipkens (WTA 31 en double) et sa partenaire allemande Laura Siegemund (WTA 29 en double) se sont qualifiées pour le 2e tour du double du tournoi de tennis WTA 250 de Hobart, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, mardi, en Australie.

Le duo belgo-allemand, tête de série N.1, s'est imposé 6-4, 6-4 face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos (WTA 81 en double) et la Slovaque Tereza Mihailikova (WTA 52 en double).

'Flipper', 37 ans, et Siegemund, 34 ans, défieront les Australiennes Olivia Gadecki et Talia Gibson en huitièmes de finale. Invitées par les organisateurs, elles ont écarté les Américaines Kaitlyn Christian et Angela Kulikov sur un double 6-4.

Dans la foulée, Kimberley Zimmermann (WTA 46 en double), associée à l'Ukrainienne Nadiaa Kichenok (WTA 84 en double), s'est aussi qualifiée pour le deuxième tour en Tasmanie. Zimmermann et Kichenok se sont imposées 6-4, 7-5 contre la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 93 en double) et la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 42 en double).

La paire belgo-ukrainienne défiera, pour une place en quarts de finale, les Italiennes Jasmine Paolini et Elisabetta Cocciaretto ou la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi, qui forment la tête de série N.3.