La Chronique de Dominique Monami : “Si tu n’arrives pas fit en Australie, c’est difficile”

Notre consultante évoque le début de saison Down Under.

Avec le début de la saison qui est lancé et l’Australian Open qui se profile à l’horizon, les tournois de préparation attirent tous les regards pour déceler des indices sur les niveaux de forme des meilleurs joueurs de la planète. La United Cup qui s’est terminée le week-end dernier est considérée comme une compétition normale car elle attribuait des points pour les rankings ATP et WTA mais à mes yeux cela reste une exhibition. J’ai joué à une certaine époque la Hopman Cup, l’ancêtre de la United Cup, avec des rencontres où les pays s’affrontaient aussi. Et je reste convaincue que les athlètes n’abordent pas ces compétitions avec le même stress ou la même pression que ce qu’on peut ressentir sur un tournoi classique. Je ne critique pas l’existence d’une telle épreuve car cela a un côté sympa pour les joueurs...