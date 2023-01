Auckland : Goffin, qui a mené un set à rien, sorti par Gasquet en quarts de finale

Son jeu était alors parfait, le Liégeois parvenant même à claquer 7 aces ! Et à sauver les quatre balles de break offertes à son adversaire.

Et puis ? Et puis, Richard Gasquet (ATP 67) lui a rendu la monnaie de sa pièce dans la deuxième manche. Même score et même temps de jeu, 28 minutes seulement.

Dans le set décisif, David Goffin n’a plus jamais retrouvé le fil de ses idées. Il s’est montré trop imprécis et trop peu percutant pour venir embêter un Français beaucoup plus motivé, mobile et hargneux dans ses coups. Le numéro un belge s’incline finalement 1-6, 6-1, 6-1. Et ne rassure pas vraiment, après deux premiers tours de bonne facture à Auckland. Au moment d'affronter Laurent Lokoli (ATP 176) dans quelques jours à Melbourne, il faudra vite tourner le bouton.

”J’ai joué un meilleur tennis après le premier set, a déclaré Richard Gasquet, déclarant avoir été surpris de terminer la rencontre en décrochant les deux dernières manches sur un double 6-1. Il était juste meilleur, très bon en début de rencontre. Par la suite, j’ai essayé de mieux jouer, de mieux bouger et j’ai repris confiance après avoir remporté le deuxième set. Après la pluie (NdlR : le match a dû être interrompu alors que Gasquet menait 2-1 dans le 3e set), j’ai joué le tennis parfait.”

En demi-finale de la compétition, Richard Gasquet retrouvera le vainqueur du match opposant le Serbe Laslo Djere (ATP 70) au Français Constant Lestienne (ATP 65).