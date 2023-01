Australian Open: Djokovic et Nadal s’évitent

Zizou Bergs : "Mon objectif est de figurer dans le Top 100 d'ici Wimbledon"

Au rayon des favoris, Rafael Nadal (ATP 2) et Novak Djokovic (ATP 5) ne figurent pas dans le même tableau. Ce qui signifie qu’ils ne pourront se retrouver qu’en finale. Mais l’Espagnol, tête de série n°1 en l’absence de son compatriote Carlos Alcaraz (ATP 1), n’a pas forcément tiré un cadeau en la personne de Jack Draper (ATP 40). Âgé de 21 ans, le Britannique arrivera sur le court avec la confiance au maximum. Ce jeudi, il s’est qualifié pour la demi-finale du tournoi d’Adélaïde 2. Quant au Serbe, qui pourrait retrouver Casper Ruud (ATP 2) en demi-finale, il sera opposé à l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 75).

Enfin, il y aura déjà l’un ou l’autre choc lors de ce premier tour. Le quintuple finaliste de l’Australian Open, l’Écossais Andy Murray (ATP 49) a rendez-vous avec l’Italien Matteo Berrettini (ATP 14) tandis que le Russe Andrey Rublev (ATP 6) croisera le fer avec l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 99), finaliste de l’édition 2020.

Nos joueuses belges face à des têtes de série

Nos représentantes, au nombre de quatre, n’ont pas été épargnées par le tirage.

Elise Mertens (WTA 27) devra se farcir l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 58), finaliste de l’Australian Open en 2020 et ancienne n°1 mondiale. Et ce n’est guère mieux pour les autres, qui ont toutes hérité d’une tête de série : Maryna Zanevska (87) face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 9), Alison Van Uytvanck (WTA 70) face à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 16) et Ysaline Bonaventure (92) face à la Russe Ekaterina Alexandrova (Rus/20)