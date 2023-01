Open d'Australie: Djokovic "un peu ému" devant l'accueil du public de Melbourne

Et si l’on pouvait craindre quelques hostilités envers l’ancien numéro un mondial, dont on dit l’opinion publique divisée à son sujet en Australie depuis le Djokogate de l’an dernier, il n’en a rien été. Mieux, le cinquième mondial a été accueilli dans une ambiance digne d’un stade de football. Des dizaines de drapeaux serbes flottaient dans les gradins.

La tête de série numéro 4 de l’Australian Open, un strap posé à l’arrière de sa cuisse gauche, a pu évoluer normalement sur le court, Sans montrer le moindre signe d’une douleur, deux jours après avoir mis un terme anticipativement à sa séance pour une gêne à l’ischio-jambier. Un constat plutôt rassurant à trois jours du début de la compétition.

Tout savoir sur Break Point, la série Netflix consacrée au tennis qui sort ce vendredi 13 : “Un mot de plus et je te brise la nuque”

”Je me sens juste bien d’être de retour en Australie, de retour à Melbourne”, a déclaré Novak Djokovic lors de l’après-match diffusé par Eurosport. “C’est le court et le stade où je me suis créé les meilleurs souvenirs de ma carrière professionnelle. Quinze ans après mon premier titre, je suis de retour pour concourir au haut niveau. Je suis très content d’avoir reçu cette opportunité et merci de m’avoir si bien accueilli.”

Se tournant ensuite vers Nick Kyrgios, le speaker du stade a interrogé l’Australien sur une possible retraite en cas de victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Comme il l’a déjà laissé entendre par le passé. “À 100 %, s’est exclamé le joueur de 27 ans. C’est beaucoup d’entraînement et de travail. Je veux juste pouvoir manger ce que je veux, boire ce que je veux et pouvoir me détendre. C’est un style de vie difficile.”

Ce n’est pas la première fois que le natif de Canberra évoque ouvertement sa fin de carrière. Les joueurs australiens, soumis à de nombreux voyages, doivent souvent sacrifier leur vie de famille pour vivre de leur métier toute l’année. En 2022, après avoir remporté la première levée du Grand Chelem à 25 ans, l’Australienne Ashleigh Barty s’était d’ailleurs retirée du circuit professionnel.

Novak Djokovic et Nick Kyrgios pourraient se retrouver en quarts de finale de l’Australian Open cette année.