WTA Hobart: Kirsten Flipkens remporte son 7e titre WTA en double

Flipkens, qui ne joue plus en simple depuis le tournoi de Wimbledon l'année dernière disputait sa 15e finale en double sur le circuit WTA. En s'imposant en Tasmanie (Australie), elle a pris a revanche sur la finale perdue dans ce même tournoi en 2019. Elle décroche son 2e titre en compagnie de Siegemund après celui enlevé l'an dernier à Cluj-Napoca en Roumanie. Ses cinq autres titres en double remontent à Séoul en 2016, Rosmalen en 2017, Linz et Lugano en 2018 et Majorque en 2019. "Flipper" a aussi gagné un titre en simple, à Québec en 2012, et été demi-finaliste en simple à Wimbledon en 2013. Siegemund enlève elle son 10e titre en double en treize finales.