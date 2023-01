Australian Open : cinq Belges au programme de la nuit

Du côté des stars du circuit, Ons Jabeur, finaliste l’an dernier à Wimbledon et à l’US Open, ouvrira la session nocturne sur le court principal, après le choc entre Matteo Berrettini et Andy Murray. Autre choc attendu, celui entre Andrey Rublev et le revenant Dominic Thiem programmé sur le court John Cain. Pour son retour en Majeur également, depuis sa grave blessure à la cheville droite en demies à Roland-Garros face à Nadal, Alexander Zverev jouera dans l’après-midi sur le terrain Margaret Court où Casper Ruud, finaliste des derniers Roland-Garros et US Open, débutera en soirée. Enfin, Novak Djokovic sera de retour à Melbourne après son expulsion de l’an dernier et défiera l’Espagnol Roberto Carballes lors du dernier match dans la Rod Laver Arena.

Le programme de mardi

Rod Laver Arena (à partir de 1h00)

Aryna Sabalenka (Blr/n°5) – Tereza Martinkova (Tch) ; Katherine Sebov (Can) – Caroline Garcia (Fra/n°4) ; Matteo Berrettini (ITA/n°13) – Andy Murray (GB) ; pas avant 9h00 : Tamara Zidansek (Slo) – Ons Jabeur (Tun/n°2) ; Roberto Carballes (Esp) – Novak Djokovic (Ser/n°4).

Margaret Court Arena (à partir de 1h00)

Garbine Muguruza (Esp) – Elise Mertens (n°26) ; Xiyu Wang (Chi) – Karolina Pliskova (Tch/n°30) ; pas avant 4h30 : Juan Pablo Varillas (Per) – Alexander Zverev (All/n°12) ; pas avant 9h00 : Viktoriya Tomova (Bul) – Belinda Bencic (Sui/n°12) ; Tomas Machac (Tch) – Casper Ruud (Nor/n°2).

John Cain Arena (à partir de 1h00)

Andrey Rublev (Rus/n°5) – Dominic Thiem (Aut) ; pas avant 3h00 : Taylor Fritz (USA/n°8) – Nikoloz Basilashvili (Geo) ; Maryna Zanevska – Veronika Kudermetova (Rus/n°9) ; pas avant 9h00 : Yu Hsiou Hsu (Tpe) – Alex De Minaur (Aus/n°22).

KIA Arena (à partir de 1h00)

Kaia Kanepi (Est/n°31) – Kimberly Birrel (Aus) ; Filip Krajinovic (Ser) – Holger Rune (Dan/n°9) ; Thanasi Kokkinakis (Aus) – Fabio Fognini (Ita) ; Daria Kasatkina (Rus/n°8) – Varvara Gracheva (Rus).

1573 Arena (à partir de 1h00)

Grigor Dimitrov (Bul/n°27) – Aslan Karatsev (Rus) ; Anett Kontaveit (Est/n°16) – Julia Grabher (All)

Court 3 (à partir de 1h00)

Leylah Fernandez (Can) – Alizé Cornet (Fra) ; 4e match : Beatriz Haddad (Bré/n°14) – Nuria Parrizas.

Court 13 (à partir de 1h00)

Ysaline Bonaventure – Ekaterina Alexandrova (Rus/n°19) ; 3e match : David Goffin – Laurent Lokoli (Fra).

Court 14 (à partir de 1h00)

Zizou Bergs – Laslo Djere (Ser).