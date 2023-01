Australian Open, la tenue de Tiafoe qui pique aux yeux

Les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas, surtout depuis que Desigual a envahi le monde avec ses vêtements aux couleurs bariolées. Sur la première journée de l’Australian Open, la palme de la tenue la plus surprenante est venue du côté de Frances Tiafoe. Nike, son équipementier, qui limite de plus en plus ses investissements aux stars du circuit, n’a pas lésiné sur les couleurs lors de la création portée par l’Américain. Avec comme résultat un short et un débardeur au style psychédélique. Est-ce cette tenue va avoir son succès auprès du grand public ? Pas certain. En attendant, Frances Tiafoe a poursuivi son parcours en se qualifiant pour le deuxième tour après sa victoire en quatre sets contre l’Allemand Daniel Altmaier.