Australian Open : qui a volé la raquette de Nadal ?

Moment cocasse lors du premier tour de l’Australian Open entre rafael Nadal et Jack Draper. Lors du changement de côté à 4-3 dans le premier set, l’Espagnol s’est mis à chercher sa raquette sans jamais la trouver. En fait, l’ancien numéro un mondial avait laissé son outil de travail sur le bord de son banc et un ramasseur de balle a cru que la raquette devait être envoyée au cordage. Cette situation perturbante n’a en rien dérangé l’Espagnol qui a rigolé de cette situation avec son staff. L’arbitre de chaise semblait, lui, un peu plus ennuyé.