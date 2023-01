Voici pourquoi Kyrgios a quitté l’Australian Open

Tout savoir sur la nuit à Melbourne : un favori forfait et une Belge éliminée

”C’est compliqué. Depuis l’US Open et ma défaite en quart de finale contre Khachanov, j’avais l’Open d’Australie en tête. J’avais tout fait sérieusement pour être ici dans les meilleures conditions. C’est vraiment un mauvais timing. Mais c’est la vie. Les blessures font partie du sport. Je pense que je dois m’inspirer de quelqu’un comme Thanasi Kokkinakis (NdlR : son ami et partenaire de double avec qui il a remporté l’AO l’an dernier) qui a connu de nombreuses blessures, mais qui a toujours trouvé la force de revenir. Je sais que je reviendrai à mon meilleur niveau, mais c’est brutal. Je suis dévasté. C’est mon Grand Chelem, c’est à la maison. J’ai tellement de souvenirs ici, le titre en double l’an dernier, jouer le meilleur tennis de ma vie… Tout ce que je peux faire, c’est aller de l’avant et faire ce qu’il faut pour revenir.”

Nick Kyrgios a ensuite expliqué ce qu’il ressentait : “Une sensation vraiment désagréable et constante. Après une séance d’entraînement, j’ai comme une constante pulsation. Cela m’a empêché de dormir convenablement depuis quatre ou cinq nuits. Et ça réagit aux impacts. À chaque reprise d’appuis après un service, il y a une petite grosseur sur le côté de mon genou. Et elle peut grossir. Il y a de la pression sur mon genou et cela gêne mes mouvements. Le seul moyen de s’en débarrasser, c’est d’ouvrir et d’enlever ce qui ne va pas.”

Ce forfait, Nick Kyrgios le digérait difficilement : “Je voulais vraiment me donner une chance. J’ai travaillé si dur pour me retrouver dans cette position. Je veux dire… L’an dernier, je n’étais même pas dans le top 100 et après la saison que j’ai faite, je suis rentré dans le top 20, je suis devenu tête de série en Grand Chelem, je me sentais bien et je sentais bien mon tennis. Mais j’ai eu une séance avec Thanasi et il n’a pas fait semblant. Et j’ai vu à quel point c’était gênant quand je devais faire face à une telle intensité. Du coup, c’était assez facile de prendre cette décision.”