Australian Open : le programme de mercredi avec Nadal, Medvedev et Swiatek

La numéro un mondiale Iga Swiatek jouera son deuxième tour mercredi en ouverture de la troisième journée sur le court Rod Laver, avant Rafael Nadal dans l’après-midi. En soirée, le principal court accueillera Stefanos Tsitsipas, juste après le choc entre Emma Raducanu et Coco Gauff. Daniil Medvedev sera aussi de retour sur les courts pour son deuxième tour. Du côté des Belges, Sander Gillé et Joran Vliegen entreront en lice et affronteront le Brésilien Marcelo Demoliner et l’Italien Andréa Vavassori. Elise Mertens entamera, elle, son tournoi de double. La Limbourgeoise, 5e mondiale de la disciplie, sera associée à l’Australienne Storm Hunter, 12e mondiale en double. Le duo belgo-australien, tête de série n°4 affrontera les Russe Veronika Kudermetova, 3e mondiale en double, et Ludmila Samsonova. Veronika Kudermetova est l’ancienne partenaire de double d’Elise Mertens. Ensemble, elles avaient atteint les demi-finales l’an dernier à Melbourne et remporté le Masters.