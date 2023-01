Open d'Australie: David Goffin déclare forfait, Zizou Bergs éliminé

"Malheureusement, je dois me retirer de l'Open d'Australie. J'ai été malade toute la nuit et je ne peux pas concourir et monter sur le court aujourd'hui. Il me reste à récupérer et à préparer le prochain événement. Rendez-vous l'année prochaine @australianopen", a écrit le Liégeois, 53e mondial, sur Instagram.