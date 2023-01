"La jambe va bien": Djokovic se veut rassurant après son retour à l'Open d'Australie

"Je ne me suis pas énormément entraîné ces derniers jours en ce qui concerne le tennis. J'espérais que ça irait sur le court du premier au dernier point du match et ça a été le cas", a-t-il affirmé.

Il a pourtant effectué quelques étirements en début de deuxième set et a parfois semblé un peu grimacer.

"Je suis très content parce que j'ai senti que ça allait de mieux en mieux durant la partie et au troisième set la jambe allait très bien. C'est un bon signe", a-t-il ajouté.

"Au début, j'étais un peu tendu, mentalement aussi, parce que j'essayais de protéger ma jambe de quelque chose qui m'ennuie depuis dix jours. Alors j'ai mis un peu de temps pour vraiment entrer dans le match et commencer à me déplacer tranquillement", a-t-il encore indiqué.

"Et plus le match durait, mieux je me sentais et mieux je me déplaçais", a-t-il ajouté.

Empêché de participer à l'édition 2022 faute de vaccin anticovid, Novak Djokovic effectuait son grand retour à Melbourne, où il vise un 10e titre qui lui permettrait d'égaler le record masculin de 22 titres du Grand Chelem détenu par l'Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre.

"Je suis si heureux de retrouver ce court.... Si je devais choisir des conditions de jeu idéales, ce serait en nocturne sur ce court Rod Laver, sans la moindre hésitation", a lancé le Serbe à la foule restée tard, quasiment une heure du matin mercredi, après son match du premier tour. "L'atmosphère a été incroyable, merci à tous d'être restés si tard et de m'avoir si bien accueilli. Je suis si heureux d'être de retour", a-t-il dit au public dont il n'a profité que 2h02, le temps de décrocher son 22e succès d'affilée dans le tournoi.